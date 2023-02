Maracanã - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 10/02/2023 14:45

Rio - Botafogo e Vasco trabalharão em conjunto para venda de ingressos para o clássico da próxima quinta-feira, às 21h30, no Maracanã. A abertura das vendas acontecerá de forma conjunta no início da noite desta sexta-feira. A informação é do site "GE".

As duas diretorias estão alinhando os detalhes do combinado nos bastidores. A ideia dos dirigentes é trabalhar em conjunto para tentar atrair mais público para o clássico e evitar problemas na compra de ingressos.

O fato de os dois clubes adotarem a SAF facilitou as conversas. A visão de ambas as partes é de que a experiência ao torcedor precisa ser otimizada.

Vale lembrar que, nos últimos dias, a torcida do Vasco vem enfrentando dificuldades para comprar as entradas para o clássico contra o Fluminense, no próximo domingo. Nesta sexta, havia longas filas em São Januário para retirada de ingressos.