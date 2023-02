Vina assinou com o Grêmio para a temporada 2023 - Foto: Divulgação/Grêmio

Publicado 11/02/2023 15:20

Sem acordo por um possível retorno ao Fluminense, Vina foi anunciado como novo reforço do Grêmio. O Tricolor Gaúcho, que não havia conseguido acertar o empréstimo do meio-campista em janeiro, retomou as negociações e chegou a um acordo com o Ceará para ter o jogador, de 31 anos, até dezembro de 2023. Ao fim do vínculo, o clube terá a opção de compra.

Vina é mais um #ReforçoTricolor Ele chega do Ceará para assinar com o nosso Imortal até dezembro de 2023. Eleito o melhor meia do Brasileirão de 2020 pela CBF, agora representará nossas cores. Seja bem-vindo! pic.twitter.com/9od0OO5hyW — Grêmio FBPA (@Gremio) February 11, 2023

Após ser rebaixado para a segunda divisão, o Ceará buscou negociar o jogador com outros clubes. Vina, que tem contrato com o Vozão até 2024, possui um dos maiores salários da equipe - e é incompatível com a atual situação financeira, prejudicada com a queda para a Série B.

No início deste ano, o Ceará chegou a negociar o jogador com o Fluminense, mas o nome foi vetado pela comissão técnica de Fernando Diniz. O próprio Grêmio tentou um acordo por empréstimo em janeiro, como já dito mais acima, mas não chegou a um acordo com o Vozão.

Na atual temporada, Vina disputou três - todas como titular - das seis partidas do Ceará e contribuiu com uma assistência. No clube desde 2020, o jogador soma 168 jogos, 46 gols e 31 assistências. Ao acertar com o Grêmio, ele se tornou o 11º reforço do clube gaúcho para 2023.