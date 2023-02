Lelê, atacante do Volta Redonda - Divulgação

Publicado 11/02/2023 10:42

Depois de anos do Campeonato Carioca se tornando monótono e cada vez mais centralizado nos quatro clubes considerado grandes no estado, a edição de 2023 trouxe uma grata novidade para a competição. Os tradicionais Bangu e Volta Redonda fazem grandes campanhas na Taça Guanabara e batem de frente com Flamengo, Botafogo, Fluminense e Vasco pelas vagas nas semifinais.

Depois da surpreendente campanha negativa que resultou no rebaixamento para a segunda divisão do Carioca em 2022, o Volta Redonda reformulou a casa em março para conseguir retornar à elite do estadual. O novo e jovem treinador Rogério Corrêa, de apenas 40 anos, assumiu o compromisso de assumir uma desmotivada equipe com ideias consideradas mais modernas. O efeito foi imediato: o 'Voltaço' conquistou a Série A2 do Carioca, conquistou a Copa Rio e ainda fez uma boa campanha na Série C, chegando até a segunda fase da competição.

Contrariando a péssima campanha de 2022, o Volta Redonda construiu um elenco equilibrado sob a filosofia de Rogério Corrêa e faz ótima campanha até então, somando 13 pontos e ocupando a quarta colocação da tabela. O grande destaque da equipe é o atacante Lelê, artilheiro isolado da competição com sete gols, ao lado do experiente meia Luciano Naninho, que já soma cinco assistências. Ambos foram fundamentais nas vitórias contra Vasco e Fluminense, com Lelê marcando nos dois jogos.

O Bangu também colhe os frutos de um trabalho realizado a longo prazo com o treinador Felipe Loureiro, velho conhecido dos tempos de jogador como 'Maestro' com passagens por Vasco, Flamengo e Fluminense. No entanto, os resultados começam a chegar pela primeira vez desde seu início no cargo, em 2021. Depois de duas temporadas na penúltima colocação do Campeonato Carioca brigando contra o rebaixamento, a equipe do Suburbano colhe os frutos em campo e na tabela.

Mesmo com a presença de nomes mais rodados, como o volante ex-Corinthians Renê Júnior, o grande destaque da equipe alvirrubra é o atacante Luís Felipe. Com apenas 22 anos, o centroavante assumiu o protagonismo do time com quatro gols marcados. Outro nome que se destaca é Marquinhos Calazans, ex-Fluminense, que forma dupla de ataque com o camisa 11 artilheiro. A boa campanha rendeu a quinta colocação, com 12 pontos, um ponto a menos do G4.

Com quatro rodadas para o fim do Campeonato Carioca, os dois clubes terão os grandes clubes do Rio em rota, além de um confronto direto entre ambos. Logo, a classificação de ambos é realista e com a chance de deixar dois dos clubes tradicionais da primeira divisão de fora.