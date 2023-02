Richarlison foi contratado pelo Tottenham após boa passagem pelo Everton - Foto: AFP

Richarlison foi contratado pelo Tottenham após boa passagem pelo EvertonFoto: AFP

Publicado 11/02/2023 13:57

Desde que saiu do Everton rumo ao Tottenham, ambos clubes da Inglaterra, o atacante Richarlison não tem feito grandes atuações na Premier League. Para o jornal inglês "The Sun", o jogador foi uma das piores transferências do torneio.

A publicação diz que Richarlison não conseguiu repetir suas boas atuações no Tottenham, e que, por isso, foi colocado na lista de contratações ruins da Premier League. "E eles não são as únicas estrelas lutando. Com 60 milhões, Richarlison também falha ao atingir a forma que mostrou no Everton pelo Tottenham", diz a publicação traduzida do inglês para português.

Richarlison está na Inglaterra desde 2017, quando foi vendido pelo Fluminense para o Watford. No ano seguinte, assinou um contrato por cinco temporadas com o Everton, clube pelo qual foi artilheiro em todas as competições nos dois primeiros anos. Em julho de 2022, o atacante foi contratado pelo Tottenham para atuar até 2027 por 60 milhões de libras (cerca de R$ 380 milhões).

Apesar de ter entrado na lista negativa do periódico inglês, Richarlison se destacou na Copa do Mundo do Catar de 2022 pela seleção brasileira. O atacante marcou um dos gols mais bonitos do torneio e está concorrendo ao prêmio Puskás

Veja a lista de piores piores transferências da temporada eleitas pelo The Sun:

Neto Murara - goleiro do Bournebouth

Thilo Kehrer - lateral-direito do West Ham

Caleta-Car - zagueiro do Southampton

Kalidou Koulibaly - zagueiro do Chelsea

Marc Cucurella - lateral-esquerdo do Chelsea

Billy Gilmour - meia do Brighton

Kalvin Phillips - volante do Manchester City

Joe Aribo - meia do Southampton

Antony - atacante do Manchester United

Raheem Sterling - atacante do Chelsea

Richarlison - atacante do Tottenham