O Real Madrid é campeão do Mundial de Clubes - Foto: Fadel Senna / AFP

Publicado 11/02/2023 17:57

O Real Madrid conquistou o oitavo título de Mundial de Clubes da história do clube. Neste sábado, os Merengues bateram o Al Hillal por 5 a 3 no Estádio Príncipe Moulay Abdellah, pela grande final da competição. Vinicius Júnior (2), Valverde (2) e Benzema fizeram os gols da vitória. Marega e Vietto (2) marcaram pelo lado dos sauditas.

O JOGO

Os primeiros 20 minutos foram marcados por um domínio tático e físico do Real Madrid, que sufocou o Al Hilal. Nesse cenário, os espanhóis não tiveram dificuldades para abrir 2 a 0 no placar com Vinicius Junior e Valverde.

Apesar do momento negativo no jogo, o Al Hilal não jogou a toalha e conseguiu diminuir o placar. Aos Marega foi acionado em velocidade pelo lado direito, invadiu a área e bateu forte para diminuir.

No segundo tempo, os torcedores presenciaram uma chuva de gols e um jogo ainda mais movimentado. Os Merengues voltaram com tudo do intervalo e, em menos de 15 minutos, fizeram mais dois gols para colocar a vantagem de 4 a 1 no marcador.

O Al Hilal, por sua vez, manteve a postura de não desistir e foi premiado com mais um gol. Aos 18 minutos, Saud Abdulhamid deixou Vietto cara a cara com o goleiro Lunin. O camisa 10 teve frieza e bateu de cavadinha para diminuir a vantagem do adversário.

Depois disso, o Real Madrid apertou e chegou ao quinto gol. Vini fez boa jogada pelo lado esquerdo, e a bola sobrou para Ceballos. O espanhol driblou a marcação e, antes de finalizar, o camisa 20 dos Merengues apareceu para bater bonito e balançar as redes.

Aos 34 minutos, o Al Hilal deu números finais ao jogo. Michael, ex-Flamengo e Goiás, fez grande jogada pelo lado esquerdo e cruzou rasteiro para Vietto, que girou em cima de Nacho e chutou para fazer o terceiro dos sauditas. No minuto seguinte, vale destacar, Marega ainda teve uma grande chance de fazer o quarto, mas desperdiçou.