Publicado 16/02/2023 08:30

Rio - A partida entre Vasco e Botafogo, nesta quinta-feira (16), às 20h30, em jogo atrasado da terceira rodada do Campeonato Carioca, marcará o retorno do tradicional clássico carioca ao Maracanã. As duas equipes, que travaram duelos memoráveis no local, voltarão a se enfrentar no estádio após quase cinco anos.

O último encontro entre Vasco e Botafogo no Maracanã aconteceu em 8 de abril de 2018, na final do Carioca daquele ano. O Cruzmaltino tinha a vantagem do empate e estava ficando com o caneco até os últimos segundos, mas o zagueiro Carli marcou, aos 49 minutos do segundo tempo, o único gol da partida e levou a decisão para os pênaltis. Nas cobranças, o Glorioso se deu melhor e venceu por 5 a 3, conquistando a taça de forma heroica.

Desde então, Vasco e Botafogo se enfrentaram em 16 oportunidades. Os confrontos foram majoritariamente disputados em São Januário e no Nilton Santos, casas das duas equipes. A única exceção foi no último jogo entre os dois times, no Carioca do ano passado. O Vasco, mandante daquela partida, optou por atuar em São Luís, no Maranhão.

Sem remanescentes

Curiosamente, o jogo desta quinta-feira não contará com nenhum remanescente do último encontro entre as duas equipes no Maracanã. Os únicos daquela época que ainda permanecem no Botafogo são Gatito Fernández e Joel Carli, mas nenhum dos dois será relacionado para a partida. O camisa 1 se recupera de cirurgia no ombro esquerdo e voltou a treinar com bola nesta semana, enquanto o argentino ainda não atuou em 2023 por questões físicas. Pelo lado do Vasco, o elenco foi totalmente reformulado.

Atualmente, o Botafogo ocupa a segunda colocação do Campeonato Carioca, com 16 pontos, atrás apenas do líder Flamengo. Já o Vasco aparece em sexto lugar, com 11 pontos, e tenta encostar na zona de classificação para as semifinais.