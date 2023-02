Sergio Ramos se envolveu em polêmica após derrota do PSG - Franck Fife/AFP

Sergio Ramos se envolveu em polêmica após derrota do PSGFranck Fife/AFP

Publicado 16/02/2023 13:20

O fotógrafo Markus Gilliar revelou à agência alemã ‘DPA’ que Sergio Ramos o procurou nas redes sociais para pedir desculpas após o empurrar. O zagueiro havia se irritado após um esbarrão do profissional após a derrota do Paris Saint-Germain sobre o Bayern de Munique na Champions League.



Após a derrota, jogadores do PSG foram perto da torcida no Parque dos Príncipes para agradecer ao apoio dos presentes no estádio. Porém, um fotógrafo esbarrou no zagueiro, que empurrou o profissional.

Markus Gilliar ainda revelou que ficou ‘chocado’ no momento em que Sergio Ramos o empurrou. O fotógrafo disse que o esbarrão foi acidental e que o zagueiro não precisava reagir daquela forma.



PSG e Bayern de Munique ainda vão se enfrentar pelo jogo de volta das oitavas de final da Champions League. A partida na Allianz Arena acontece somente no dia 08 de março.