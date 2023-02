Evangelina Anderson - Reprodução / Instagram

Evangelina AndersonReprodução / Instagram

Publicado 16/02/2023 11:00 | Atualizado 16/02/2023 11:03

Rio - Novo treinador do River Plate, Martín Demichelis está passando por um desafio complicado ao substituir Marcelo Gallardo que fez história no clube de Buenos Aires. Porém, nesta semana, quem foi assunto na Argentina foi a sua esposa. A atriz Evangelina Anderson está buscando escolas para os filhos do casal e fez uma reclamação de que um dos colégios teria cometido uma atitude racista.

"Em todos os colégios em que tive a possibilidade de mandar meus filhos ao longo desses anos, jamais vi uma coisa assim. "Me parece terrível! Este não é um claro exemplo de RACISMO?", disse ela, após o colégio ter supostamente pedido uma foto completa da família dela e de Demichelis.

Outros requisitos eram pedidos pelo colégio, como recomendação das famílias já matriculadas ou de funcionários do local. Demichelis, sua esposa e seus filhos, viviam em Munique, onde ele treinava o time B do Bayern. Antes, moraram na Inglaterra e na Espanha.