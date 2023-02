Estádio Kleber Andrade receberá quatro jogos do Cariocão deste ano - Foto: Marcelo Cortes/Famengo

Estádio Kleber Andrade receberá quatro jogos do Cariocão deste anoFoto: Marcelo Cortes/Famengo

Publicado 16/02/2023 09:00

Rio - Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco passam por diversos estádios ao redor do país. Um deles, no entanto, tem o carinho especial dos rivais: o Kleber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo. Considerado um palco alternativo, o local recebeu diversas partidas das equipes na história e teve boa movimentação já no início de 2023.

Neste ano, os quatro clubes jogarão em Cariacica durante o Campeonato Carioca. Flamengo, Fluminense e Vasco já realizaram seus jogos, enquanto o Botafogo tem compromisso marcado para o começo de março, contra o Resende.

Embora tenha maior torcida do país, o Flamengo não teve um bom público no empate em 0 a 0 com o Madureira, que contou com apenas jogadores do time sub-20: apenas 13.009 torcedores acompanharam a partida. Assim como o clube da Gávea, o Fluminense não teve grande público e 10.233 tricolores assistiram a vitória por 1 a 0 sobre o próprio Madureira.

O Vasco, por outro lado, teve casa cheia no Kleber Andrade. Sem jogar no estádio desde janeiro de 2020, o Cruz-maltino contou com o apoio de 19.600 torcedores na derrota para o Volta Redonda, por 2 a 1. Este foi o maior público do estádio desde a reabertura, em 2015.

O retorno do palco de Cariacica, inclusive, surgiu por conta da necessidade de obras na estrutura do local para a Copa do Mundo de 2014. Embora não tenha sediado nenhum jogo, o estádio serviu como Centro de Treinamento para a seleção de Camarões. O local foi uma das sedes da Copa do Mundo Sub-17 de 2019 e recebeu 14 partidas da competição.

*Reportagem do estagiário Gabriel Orphão, sob supervisão de Leonardo Bessa