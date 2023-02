Mbappé se tornou o novo 'líder' da equipe do PSG - FRANCOIS LO PRESTI / AFP

Publicado 16/02/2023 13:36

Rio - Atacante do Paris Saint-Germain, Neymar vem sendo bastante criticado pelos franceses após perder o status de líder para Kylian Mbappé. Um dos principais jornais locais, o "Le Parisien", fez duras críticas ao brasileiro após notícias de grandes festas em sua residência e relatos de incômodo por parte de vizinhos do astro. A atitude foi vista como um mau exemplo dentro do clube, contrária às percepções sobre o companheiro de elenci,

"Salvador, patrão e unificador. Exemplar dentro e fora de campo, o campeão mundial de 2018 já tomou as rédeas da situação para permitir que seu clube acredite em um possível feito em Munique, no dia 8 de março. Siga o olhar dele… Chega de aniversários e festas de discoteca. Com Mbappé, é hora do jogo, só jogo", destacou o jornal francês, com indiretas a Neymar.

Após o duelo com o Bayern de Munique, Mbappé, em entrevista, afirmou que os jogadores do PSG precisam estar mais bem preparados para o duelo de volta. Diante disto, diversos veículos interpretaram como uma possível indireta ao atacante brasileiro.

“Temos uma desvantagem, mas nós mostramos que somos capazes de colocá-los em dificuldade. Todos precisam estar saudáveis, dormir bem, se alimentar bem. Vamos lá para ganhar”, destacou Mbappé.

O PSG volta a enfrentar a equipe alemã no dia 8 de março, às 17h (horário de Brasília), na Allianz Arena. A equipe francesa precisa ganhar por dois ou mais gols de diferença para garantir sua classificação direta às quartas de final da Liga dos Campeões da Europa.