Neymar sofreu lesão no tornozelo direito e deixou o jogo do PSG chorando - AFP

Publicado 20/02/2023 10:46

Com mais uma lesão no tornozelo direito, Neymar não escondeu a decepção com o novo problema físico que vai tirá-lo de jogos decisivos pelo PSG. Nas redes sociais, eles postou uma foto do tratamento e lamentou.



"De novo e de novo", escreveu.

Depois, ele recebeu o apoio do companheiro Mbappé, também em uma postagem em rede social, que o próprio brasileiro repostou, agradecendo.



"Siga forte, Neymar. Todo o time está esperando por você em breve. Vamos, irmão!", disse o francês.



O camisa 10 foi diagnosticado com uma entorse no tornozelo direito, o mesmo problema que o tirou de duas partidas da Copa do Mundo de 2022, pela seleção brasileira. Ele sofreu a lesão na vitória do PSG por 4 a 3 sobre o Lille, pelo Campeonato Francês.



Em comunicado, o clube francês descartou fratura, mas explicou que ainda precisará fazer mais exames para saber o grau da lesão, mas ficará fora pelo menos três semanas.

Ou seja, Neymar desfalcará o time no clássico com o Olympique de Marselha, em confronto direto no domingo (26) e dificilmente estará em campo contra o Bayern de Munique, na partida de volta, dia 8 de março, na Alemnanha.