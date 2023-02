Clube de Cristiano Ronaldo negocia a contratação de Marcelo - Reprodução/Twitter @Cristiano

Publicado 20/02/2023 18:38

Rio - Especulado no Fluminense, no Botafogo e no Cruzeiro, o lateral-esquerdo Marcelo deve definir seu destino como a Arábia Saudita. Isto porque, segundo o jornalista italiano Luca Bendoni, o lateral-esquerdo abriu negociações com o Al-Nassr, e pode voltar a jogar ao lado de Cristiano Ronaldo em breve.

Além da questão financeira e de uma maior visibilidade ao redor do planeta, a presença do astro português pode ser um dos fatores determinantes para que o jogador de 34 anos acerte sua transferência ao clube saudita. A dupla fez história enquanto defendiam o Real Madrid, e tem grande amizade até os dias de hoje.

Vale lembrar que Marcelo Rescindiu seu contrato com o Olympiacos, da Grécia, no último sábado (18), e, por isto, está livre no mercado. O Fluminense tentou contatos maiores com o estafe do jogador, mas o desejo da mulher do lateral em permanecer jogando fora do país foi o maior entrave para o retorno do lateral ao Tricolor.

Na última temporada, Marcelo participou de apenas 10 jogos, marcou três gols e não deu assistências. O lateral-esquerdo obteve uma média de 33 minutos em campo por partida disputada.