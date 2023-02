Carlos Alcaraz esteve no Pão de Açúcar logo após sua chegada ao Rio de Janeiro - Divulgação/FotoJump/Rio Open

Publicado 20/02/2023 18:05

Rio - Após dois dias de qualificatórias, o Rio Open se inicia oficialmente nesta segunda-feira (20). Um dos principais destaques da competição é a presença de Carlos Alcaraz, segundo colocado no ranking da ATP. O torneio promete ser bastante especial para o espanhol pois, caso conquiste o título, empatará com o sérvio Novak Djokovic na liderança do ranking.

Pelos critérios de desempate, o tenista sérvio ainda estaria na frente por conta das pontuações nos maiores torneios. No entanto, a próxima semana seria decisiva, pois os dois jogarão torneios ATP 500. Enquanto Alcaraz irá para o piso duro em Acapulco, no México, Novak Djokovic irá em busca do hexa em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.

Campeão do Rio Open no ano passado, Carlos Alcaraz pode, ainda, se tornar o primeiro tenista a vencer mais de uma edição da competição na capital carioca.

Em sorteio realizado no último sábado (18), foi definido que Alcaraz enfrentará o brasileiro Mateus Alves, nesta terça-feira (21), na quadra Guga Kuerten. Embora não tenha um horário definido, a produção do Rio Open informou que o duelo não começará antes das 19h.