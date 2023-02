Marcelo em ação pelo Olympiacos, da Grécia - Olympiacos

Publicado 20/02/2023 13:43

Livre no mercado após rescindir o seu contrato com o Olympiacos, Marcelo pode estar retornando ao Brasil, mas não para ficar muito tempo. Segundo o jornalista chileno José Tomás Fernández Pumarino, do jornal "Ás", Botafogo, Cruzeiro e Fluminense sondaram o lateral de 34 anos nos últimos meses, e podem fazer uma proposta pelo jogador. Porém, o staff do jogador não procura um contrato longo, pois o jogador teria planos de continuar morando na Europa.

Marcelo rescindiu seu contrato amigavelmente com o Olympiacos no último sábado (18), e sua passagem pelo clube grego foi tratada como um "fiasco" pela imprensa local. O lateral fez apenas dez partidas e marcou três gols em cinco meses pela equipe, e teve o fim de seu vínculo, que seria em julho, antecipado para fevereiro.

Sem o futuro definido, ele regressou ao Real Madrid para se tratar de algumas lesões e também manter a forma enquanto decide o seu futuro. Além dos brasileiros, clubes do México, dos Estados Unidos e Oriente Médio também cogitam uma negociação com Marcelo.