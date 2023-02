Eduardo Person após marcar seu gol contra o Santo André - Miguel Schincariol – Ituano FC

Publicado 20/02/2023 12:50

Um dia após a notícia do falecimento do goleiro Jian Kayo, o Ituano voltou a campo no último domingo (19) pelo Campeonato Paulista para enfrentar o Santo André, e saiu vitorioso pelo placar de 2x0. Eleito o melhor jogador da partida, o meia Eduardo Person dedicou a vitória ao ex-companheiro de equipe e comentou, emocionado, sobre o falecimento do jovem de apenas 21 anos.

"Muito importante ganhar esse troféu (de melhor em campo), o mais importante é a vitória. Eu faria qualquer coisa para trocar esse troféu superficial para poder ter o Jian para comemorar com a gente no vestiário. Acho que todos os dias o mais importante é a gente tentar ser um filho melhor, uma pessoa melhor, dizer as pessoas que ama", comentou Eduardo.

"Minha mãe está aqui, eu fiz um gol e falei que amava ela, minha namorada também. Tem tantas coisas que são superficiais, mas o mais importante é chegar em casa, ter uma mensagem da minha namorada, do meu pai, dos meus amigos, saber que estou dando o meu melhor e dando orgulho para eles", acrescentou.

Jian Kayo foi encontrado sem vida no quarto de sua residência, em Itu, na noite do último sábado (18). A morte foi informada pelo Ituano no domingo (19), e o clube não informou a causa dela.

Jian Kayo em treinamento pelo Ituano. Ele foi encontrado morto na noite do último sábado Divulgação

"Lamentamos profundamente esta grande perda, direcionando nossas orações a ela, sua família e amigos. O Ituano está prestando todo apoio e atenção necessários aos familiares neste momento de profunda dor", afirmou a equipe, em nota.