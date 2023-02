Christian Atsu, que defendeu a seleção de Gana, morreu aos 31 anos - Ozan Kose / AFP

Christian Atsu, que defendeu a seleção de Gana, morreu aos 31 anosOzan Kose / AFP

Publicado 20/02/2023 11:42

O Ministério das Relações Exteriores de Gana anunciou que o corpo de Christian Atsu chegou à capital do país, Acra, na noite de domingo para o funeral. O atacante de 31 anos, ex-Chelsea e que estava no Hatayspor (TUR) é uma das mais de 45 mil vítimas fatais do terremoto na Turquia e na Síria.

Equipes de resgate encontraram o corpo de Atsu no sábado (18) nos escombros do prédio onde morava e que ficou destruído após o terremoto de 7,8 de magnitude.



O irmão mais velho do atacante e seu irmão gêmeo acompanharam os trabalhos da equipe, que durou 12 dias. Já a viúva, Marie-Claire Rupio, e os três filhos estiveram em Londres para comparecer a uma homenagem ao jogador feita pelo seu ex-clube Newcastle, contra Liverpool, pelo Campeonato Inglês.



Christian Atsu foi revelado pelo Porto-POR e teve passagens por outros clubes médios da Europa, como Rio Ave (POR), Chelsea (ING), Newcastle (ING), Málaga (ESP), Vitesse (HOL), Everton (ING) e Bournemouth (ING), além do Al Raed, da Arábia Saudita. Ele também jogou pela seleção de Gana.