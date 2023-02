LeBron James se tornou o jogador com mais participações no Jogo das Estrelas da NBA - AFP

LeBron James se tornou o jogador com mais participações no Jogo das Estrelas da NBAAFP

Publicado 19/02/2023 20:00

LeBron James escreveu um novo capítulo da sua história neste domingo (19). O ala, de 38 anos, superou o ex-pivô Kareem Abdul-Jabbar em número de participações no Jogo das Estrelas da NBA. A edição de 2023, realizada em Utah, é a 19ª da carreira do jogador do Los Angeles Lakers - contra 18 do ex-jogador.

Kareem Abdul-Jabbar também foi selecionado 19 vezes para o Jogo das Estrelas, mas só jogou 18. Já LeBron James, que está em sua 20ª temporada da carreira, foi escolhido 19 vezes e atuou em todas. O ala dos Lakers foi o melhor jogador da partida (MVP) em 2006, 2008 e 2018.

Desde 2018, a NBA mudou formato do Jogo das Estrelas. Apesar da votação continuar sendo por conferência, os mais votados são os capitães e selecionam os jogadores para as suas equipes. Em cinco edições, o capitão LeBron James levou a melhor em todas.

Recentemente, LeBron James quebrou outro recorde de Kareem Abdul-Jabbar. No dia 8 de fevereiro, o ala superou a marca dos 38.387 pontos do ex-pivô e se tornou o maior pontuador da história da NBA. Atualmente, o camisa 6 dos Lakers têm 38.411 pontos - e tem metade da temporada pela frente.