Neymar sofre lesão no tornozelo e deixa jogo do PSG chorando - AFP

Publicado 19/02/2023 19:00

Neymar voltou a sofrer com lesão no tornozelo. O camisa 10 do Paris Saint-Germain foi diagnosticado com uma entorse no tornozelo direito, sofrida na vitória por 4 a 3 contra o Lille, neste domingo (19), pela 24ª rodada do Campeonato Francês. O brasileiro teve boa atuação e participou com um gol e uma assistência.

A lesão é a mesma que o craque brasileiro sofreu na Copa do Mundo - e no mesmo tornozelo. Em nota, o PSG descartou a fratura, mas Neymar terá que realizar novos exames para saber a gravidade da torção. A lesão acontece na véspera de jogos decisivos da equipe parisiense na temporada.

"Vítima de uma torção no tornozelo durante a partida contra o Lille, Neymar fez hoje uma ressonância magnética. Isso não revela uma fratura. Uma nova avaliação ligamentar será realizada em 48 horas", publicou o PSG.

O PSG enfrenta o Bayern de Munique, na Alemanha, no dia 8 de março, pela volta das oitavas da Liga dos Campeões da Europa. Na ida, os parisienses foram derrotados por 1 a 0, no Parque dos Príncipes. O torneio é o maior sonho do clube - e o brasileiro quase sempre se lesionou na véspera do mata-mata.

Além do duelo contra o Bayern de Munique, o PSG encara o Olympique de Marselha, no próximo domingo (26), pelo Campeonato Francês. O rival é o vice-líder da competição com 52 pontos, cinco a menos do que o PSG que lidera.

Na temporada 2022/23, Neymar soma 29 jogos, 18 gols e 17 assistências. É a terceira temporada com mais jogos e mais gols, além de ser a temporada em que mais serviu os companheiros desde que chegou em Paris, em 2017. Neymar também superou o número de jogos, gols e assistências da temporada passada.