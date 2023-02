Rashford marcou mais uma vez e garantiu a vitória do Manchester United sobre o Leicester City - OLI SCARFF / AFP

Rashford marcou mais uma vez e garantiu a vitória do Manchester United sobre o Leicester CityOLI SCARFF / AFP

Publicado 19/02/2023 15:10

Ainda dá para sonhar. Com dois gols de Rashford e um de Sancho, o Manchester United venceu o Leicester City por 2 a 0, neste domingo (19), no Old Trafford, pela 24ª rodada do Campeonato Inglês, e encostou nos líderes Arsenal e Manchester City.

Com a vitória, o Manchester United chegou aos 49 pontos e encostou no segundo colocado Manchester City, que tem 52. O líder Arsenal tem 54 e um jogo a menos. Os Red Devils voltam a campo na próxima quinta-feira (23), às 17h (de Brasília), contra o Barcelona, pela segunda fase da Liga Europa.

O JOGO

Foi um jogo animado com chances dos dois lados no Old Trafford. Mas o Manchester United levou a melhor na disputa. Rashford manteve a boa fase e marcou aos 25 minutos do primeiro tempo. Na etapa final, o camisa 10 ampliou o placar aos 11, enquanto Sancho fechou o resultado aos 16.

O goleiro De Gea também atingiu a marca de 180 partidas sem sofrer gols com o Manchester United e igualou o recorde de Peter Schmeichel. O espanhol fez grandes defesas, principalmente no primeiro tempo, que ajudaram o United a vencer o Leicester.