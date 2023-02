Vinícius Junior sofreu mais insultos no Campeonato Espanhol - CESAR MANSO / AFP

Publicado 19/02/2023 12:44

O atacante Vinícius Júnior foi novamente alvo de insultos de torcedores rivais no Campeonato Espanhol. O brasileiro, de 22 anos, foi xingado por torcedores do Osasuna, neste último sábado (18), no Estádio Al Sadar, pela 22ª rodada. O Real Madrid venceu por 2 a 0 e o camisa 20 teve dois gols anulados.

As câmeras do canal "DAZN" flagraram um torcedor xingando Vinícius Júnior durante o minuto de silêncio antes da partida. O brasileiro novamente foi alvo de uma marcação agressiva dos adversários e mostrou irritação com o árbitro, que não marcou algumas faltas em disputas mais ríspidas.

"Vinícius, filho da p...", gritou um torcedor do Osasuna durante o minuto de silêncio.

Nas redes sociais, Vinícius Júnior lamentou os novos insultos e rebateu.

"Os insultos seguem, mas o baile também. Nos vemos em Liverpool! Hala Madrid!", publicou.

O goleiro Thibaut Courtois, do Real Madrid, denunciou ofensas ao brasileiro. Em entrevista após a partida, ainda dentro de campo, o camisa 1 do clube merengue revelou que torcedores, junto dos filhos, gritavam pela morte de Vinícius Júnior, e lamentou o episódio.

"Chamaram ele de "filho da p..." no minuto de silêncio, cantaram "Vinicius morre". Você vê pais com os filhos... A atmosfera desses campos é legal de jogar, mas sem essas bobagens", afirmou.

Já o técnico Carlo Ancelotti destacou que, além de desrespeitarem Vini Júnior, a torcida do Osasuna desrespeitou às vítimas do terremoto na Turquia e na Síria com os insultos ao jogador brasileiro.

"Os insultos ao Vini no minuto de silêncio foram uma falta de respeito às vítimas do terremoto da Turquia e da Síria", disse.

Vice-líder do Campeonato Espanhol com 51 pontos, o Real Madrid volta a campo na próxima terça-feira, dia 21, às 17h (de Brasília), contra o Liverpool, fora de casa, pelo jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa.