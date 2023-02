Andrey Santos - RAFAEL RIBEIRO/ CBF

Publicado 19/02/2023 17:35 | Atualizado 19/02/2023 17:50

Andrey Santos está retornando ao Brasil. Vendido pelo Vasco ao Chelsea, da Inglaterra, o jogador está retornando ao futebol brasileiro após não conseguir o visto de trabalho, de acordo com o "ge". Com isso, o clube inglês decidiu emprestar o volante, de 18 anos, que recentemente conquistou o título do Sul-Americano sub-20 com a seleção brasileira.

O Palmeiras e o Vasco eram os principais interessados em Andrey Santos. O Verdão é o favorito na disputa e está na fase final das negociações. O clube paulista diverge sobre uma cláusula para liberar o jogador para disputar o Mundial sub-20, que acontecerá entre maio e junho deste ano. O volante é um dos destaques da categoria.

O Chelsea deseja que Andrey Santos participe do Mundial, enquanto o Palmeiras ressalta que ficaria sem o atleta durante a fase de grupos da Libertadores. Além disso, o clube abriria o precedente para que outros jogadores da mesma idade sejam convocados para a disputa do torneio, como os atacantes Endrick e Giovani.

Andrey Santos acompanhou a derrota do Chelsea diante do Southampton por 1 a 0, neste último sábado (18), em Londres. Em seguida, o volante seguiu para o aeroporto e embarcou para retornar ao Brasil, com destino final em Guarulhos, em São Paulo.

Destaque do Vasco na Série B do Brasileirão de 2022, Andrey Santos foi vendido ao Chelsea em janeiro deste ano. Nenhum dos clubes divulgaram os valores da negociação, além do tempo de contrato com os ingleses.