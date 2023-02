Paulo Sousa - Gilvan de Souza/C.R. Flamengo

Paulo Sousa Gilvan de Souza/C.R. Flamengo

Publicado 19/02/2023 15:40

O técnico Paulo Sousa, ex-Flamengo, estreou com derrota no Campeonato Italiano. O Salernitana perdeu por 2 a 0 para a Lazio, neste domingo (19), em casa, pela 23ª rodada do Campeonato Italiano. O atacante italiano Ciro Immobile marcou os dois gols da partida.

O português, de 52 anos, chegou sob desconfiança após ter abandonado o trabalho com a seleção da Polônia para assumir o Flamengo, em 2021. Na estreia, foi criticado por barrar o goleiro mexicano Ochoa. Para piorar a situação, o titular Sepe cometeu o pênalti do segundo gol da Lazio.

Paulo Sousa foi contratado para substituir o italiano Davide Nicola. É a segunda passagem do português no futebol italiano. Entre 2015 e 2017, ele comandou a Fiorentina e levou a equipe ao quinto lugar em 2015/16 e ao oitavo em 2016/17.

Com a derrota, a Salernitana segue ameaçada com o rebaixamento e ocupa o 16º lugar, com 21 pontos - apenas quatro à frente do Verona, primeiro dentro da zona e com um jogo a menos. O time volta a campo no próximo domingo (26), às 11h, contra o Monza, novamente em casa.