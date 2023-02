Mbappé, Neymar e Messi marcaram na vitória do PSG sobre o Lille por 4 a 3 - FRANCK FIFE / AFP

Mbappé, Neymar e Messi marcaram na vitória do PSG sobre o Lille por 4 a 3FRANCK FIFE / AFP

Publicado 19/02/2023 13:19

Com gols do trio Neymar, Mbappé e Messi, o Paris Saint-Germain venceu o Lille por 4 a 3, neste domingo (19), no Parque dos Príncipes, pela 24ª rodada do Campeonato Francês. O PSG saiu na frente, levou a virada, mas reagiu mesmo após a lesão do craque brasileiro - que torceu o tornozelo e deixou o campo chorando.

Após a vitória sobre o Lille, o PSG chegou aos 57 pontos e se isolou na liderança do Campeonato Francês. O time parisiense pressionou o Olympique de Marselha, que ainda joga na rodada e tem 49. O Lille segue em quinto, com 41. O PSG volta a campo no próximo domingo (26), no clássico com o Olympique de Marselha, às 16h45 (de Brasília), fora de casa.

O JOGO

Com um início avassalador, o PSG precisou de 20 minutos para abrir uma vantagem no placar. Após receber assistência de Neymar, Mbappé marcou o primeiro, aos 11. Já o craque brasileiro ampliou o resultado aos 17, após passe de Vitinha. Porém, o Lille reagiu ainda no primeiro tempo e descontou com Diakité, de cabeça, aos 24, em cobrança de escanteio.

Na etapa final, Neymar torceu o tornozelo logo aos três minutos e foi substituído. A lesão do brasileiro abalou a equipe. O Lille aproveitou o apagão e virou o placar com gols de Jonathan David, de pênalti, aos 12, e Bamba, aos 23. O PSG correu atrás do resultado e o empate saiu aos 41, com Mbappé. Messi, que não fazia uma boa partida, decidiu de falta, aos 47, para a euforia dos torcedores no Parque dos Príncipes.