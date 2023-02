Neymar sofre lesão no tornozelo e deixa jogo do PSG chorando; veja fotos

França - Neymar voltou a sofrer uma lesão no tornozelo direito na manhã deste domingo (19), no duelo do PSG com o Lille, pelo Campeonato Francês. O atacante precisou deixar o campo de maca no começo do segundo tempo e estava chorando.

A lesão de Neymar aconteceu após o craque se envolver em uma lesão com André Gomes, do Lille. O camisa 10 torceu o tornozelo por conta da carga do meia por trás, mas o lance não foi tão duro, tanto que o jogador não foi punido com cartão amarelo.

Antes de deixar o campo, Neymar ajudou o PSG a encaminhar a vitória contra o Lille. O brasileiro marcou um gol e deu uma assistência antes de ser substituído.



