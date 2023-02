Alexander Hernandez - AFP

Alexander HernandezAFP

Publicado 18/02/2023 16:59

O lutador norte-americano Alexander Hernandez vai ao octógono do UFC Vegas 69, neste sábado, para encarar o veterano Jim Miller, no combate de abertura do card principal do evento. A luta marcará o retorno do atleta, conhecido como "The Great Ape", ao peso-leve (70 kg), após uma rápida e frustrante passagem pela divisão dos penas (66 kg), que lhe rendeu consequências negativas tanto dentro quanto fora da categoria.

Durante a coletiva com a imprensa durante no media day do UFC Vegas 69, na última quarta-feira, Hernandez revelou que sofreu até mesmo de disfunção erétil durante o processo de corte de peso em seu treinamento de preparação para atuar no peso-pena.

"Eu tenho alguns dos melhores nutricionistas no mundo, Perfecting Athletes é o grupo com o qual eu trabalho. Não é que eu não estivesse comendo, eram apenas pequenas (quantidades). Foi duro, foi o mais duro (que já passei). Não foi como se eu estivesse lamentando todo dia, eu estava focado, mas, cara, meu pau nem funcionava de manhã. Eu virei (uma pessoa do) gênero X, estava apenas me movendo por três meses, apenas em um caminho simples e direto", disse.



Todo sacrifício do lutador para atuar na divisão até 66 kg não foi recompensado dentro do octógono, já que o americano acabou derrotado pelo compatriota Billy Quarantillo, por nocaute técnico, no UFC 282, realizado em dezembro do ano passado.