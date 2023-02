Marcelo, lateral-esquerdo - Reprodução / Instagram



Publicado 18/02/2023 15:27

A passagem do lateral-esquerdo Marcelo pelo futebol da Grécia teve fim neste sábado. O Olympiacos anunciou a rescisão com o jogador que fez apenas dez partidas em pouco mais de cinco meses de contrato. O fim do vínculo aconteceria somente em junho A contratação do jogador, que foi recepcionado por 25 mil torcedores em sua chegada, foi tratada pela imprensa local como "um fiasco".

Nas redes sociais do clube grego, porém, o tom foi de respeito e agradecimento pela curta relação. "Toda a família Olympiacos agradece a Marcelo pela colaboração e presença. O tempo que ele ficou conosco foi breve, mas suficiente para criar laços eternos Ele sabe que na Grécia, no Pireu, sempre terá amigos."

Sem futuro definido, Marcelo, de 34 anos, deve regressar a um endereço conhecido. O lateral vai retornar ao Real Madrid para se tratar de algumas lesões e também manter a forma enquanto decide o seu futuro.

Contratado no início de setembro do ano passado sem custos para o Olympiakos, Marcelo fez apenas dez partidas pelo clube grego e marcou três gols atuando no setor de meio-campo em jogos válidos pela Copa da Grécia. Neste período, porém, ele não conseguiu se firmar como titular. Seguidas lesões acabaram contribuindo para que o desligamento do jogador fosse definido. A última vez que ele entrou em campo foi no dia 11 de janeiro.

A imprensa grega informa que já apareceram times interessados no ingresso do jogador. Clubes do México, dos Estados Unidos, Oriente Médio e também do Brasil cogitam uma negociação com o jogador. A possibilidade de retornar ao Real Madrid, no entanto, já foi descartada, já que o técnico Carlo Ancelotti não conta com o atleta para esta temporada.