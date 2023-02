Christian Atsu em ação pela seleção ganesa - Ozan Kose / AFP

Publicado 18/02/2023 10:51

Rio - O corpo do atacante Christian Atsu, de 31 anos, do Hatayspor-TUR, foi encontrado na manhã deste sábado (18) sob escombros do prédio onde morava, no sul da Turquia. Ele está entre as mais de 42 mil pessoas perderam suas vidas no terremoto de magnitude 7,8 que atingiu o Oriente Médio, no início deste mês.

No dia 7 de fevereiro, um dia após a tragédia, o Hatayaspor, clube do atacante ganês, chegou a divulgar que ele havia sido resgatado com vida dos escombros. No entanto, a informação foi desmentida mais tarde.

Segundo um dirigente do time turco, Atsu estava negociando sua saída do clube dias antes da tragédia. Ele vinha insatisfeito com as poucas oportunidades no time titular.

"Antes do jogo com o Gaziantep (no dia 1º de fevereiro), ele disse ao treinador que queria ter mais tempo de jogo. Perguntou se podia sair, se encontrasse uma equipe. O Volkan (Demirel, técnico do Hatayspor) aceitou o pedido. Ele não jogou nesse jogo (contra o Gaziantep), e tinha uma passagem para viajar para França após o jogo seguinte (com o Kasimpasa). Ia ver a família. Mas o treinador lhe deu uma oportunidade com o Kasimpasa e o Atsu respondeu muito bem, marcando no fim", disse Fatih Ilek, diretor de futebol do Hatayspor.

Christian Atsu foi revelado pelo Porto-POR e teve passagens por outros clubes médios da Europa, como Rio Ave-POR, Chelsea-ING, Newcastle-ING, Málaga-ESP, Vitesse-HOL, Everton-ING e Bournemouth-ING, além do Al Raed, da Arábia Saudita, antes de chegar ao Hatayspor. Segundo o clube turco, o corpo está sendo transportado para Gana, onde ocorrerá o funeral.