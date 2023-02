Joana Sanz e Daniel Alves - Reprodução

Joana Sanz e Daniel AlvesReprodução

Publicado 17/02/2023 20:56 | Atualizado 17/02/2023 21:32

Esposa de Daniel Alves, Joana Sanz voltou a desabafar nas redes sociais, nesta sexta-feira (17). Desta vez, a modelo detonou a imprensa espanhola após desembarcar em Madri. A mulher do jogador de 39 anos classificou os jornalistas locais como "seres humanos horríveis".

"Estou em Madri, cheguei muito emocionada, mas obrigada por estragarem meu dia. A vocês da imprensa que me esperavam na estação de trem, quero dizer que vocês são seres humanos horríveis, espero que possam dormir à noite, com esse peso na consciência de tentar fazer mal com perguntas que não procedem a uma pessoa que simplesmente tenta seguir adiante com seu trabalho. A empatia não existe, obrigada", disse.

Daniel Alves está preso preventivamente na Espanha desde o dia 20 de janeiro. O jogador é acusado de agredir sexualmente uma mulher de 23 anos em uma festa no dia 30 de dezembro de 2022. A Justiça espanhola ordenou a prisão do lateral-direito após ouvir depoimentos.

De acordo com os relatos, o ex-Barcelona alegou que teve relações sexuais consensuais com a mulher na última versão apresentada. A defesa do atleta apresentou argumentos que garantem a permanência do lateral no país até o futuro julgamento. No processo, existem medidas preventivas como uso de pulseira eletrônica e apreensão de passaporte.