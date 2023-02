Diego Ribas se despediu dos gramados no duelo entre Flamengo e Avaí, no fim de 2022 - Marcelo Cortes/C.R. Flamengo

Diego Ribas se despediu dos gramados no duelo entre Flamengo e Avaí, no fim de 2022Marcelo Cortes/C.R. Flamengo

Publicado 18/02/2023 13:52 | Atualizado 18/02/2023 13:53

Rio - Ex-apresentadora do Grupo Globo, Domitila Becker revelou que teve uma experiência ruim ao entrevistar Diego Ribas. Em conversa com o "Flow Sport Club", a jornalista disse que o ex-meia do Flamengo chegou ao encontro, que aconteceu na Espanha, atrasado e de mau humor.

"O único jogador que entrevistei e não foi legal é o Diego Ribas. Ele estava jogando na Espanha e marquei uma entrevista com ele. Fui sozinha, com câmera e tripé, e montei tudo na frente do hotel que ele tinha combinado. Ele demorou duas horas para chegar. Os caras do hotel já queriam me expulsar. Aí ele chegou com um amigo e tinha dado algum BO do amigo com a polícia. Ele (Diego) chegou super mal-humorado", revelou Domitila.

"Acho que ele olhou e pensou: "não acredito que vim até aqui para dar entrevista só para essa menina". A entrevista foi tão ruim que não foi ao ar. Ele estava em um momento de estresse. Acho que se tivesse uma equipe ali, ele iria se empenhar mais", completou.