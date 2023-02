Felipe Neto em jogo do PSG - Reprodução

Felipe Neto em jogo do PSGReprodução

Publicado 19/02/2023 14:23

O influenciador Felipe Neto afirmou que foi xingado e ameaçado por um bolsonarista, no momento em que estava assistindo a partida do PSG contra o Lille, neste domingo (19), no estádio Parque dos Príncipes, em Paris. O responsável estaria no camarote de Neymar.



Por meio do Instagram, o empresário relatou o fato. "Fomos perseguidos por um bolsonarista saindo do estádio. Ele ficou ameaçado, gritando e xingando. Isso só mostra tudo que eles são. Nós ignoramos e seguimos em frente", afirmou Felipe Neto.

Ele ainda continuou: "O cara falou 'o que que tu está fazendo aqui? Se eu te vir aqui de novo vou te enfiar a porrada'", contou.

Por fim, Felipe Neto revelou que, diante da ameaça, não vai se intimidar e que toda vez que estiver em Paris vai ao jogo do PSG. "Já achamos o perfil do sujeito. Ele estava no camarote do Neymar", apontou.

Vale lembrar que o influenciador e o jogador brasileiro eram amigos, porém, deixaram de se seguir nas redes sociais em meio ao período das eleições.

Felipe Neto afirmou que o então amigo curtia publicações ofensivas a seu respeito, principalmente pelas divergências políticas, já que é apoiador de Lula, enquanto Neymar defende Jair Bolsonaro (PL).