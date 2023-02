Renato Gaúcho é ídolo do Grêmio - Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Renato Gaúcho é ídolo do GrêmioFoto: Lucas Uebel/Grêmio

O técnico Renato Gaúcho segue trabalhando junto com a diretoria do Grêmio para reforçar o ataque. O treinador, de 60 anos, pressionou a direção pela contratação do atacante Michael, do Al Hilal, da Arábia Saudita. Ambos trabalharam juntos no Flamengo, em 2021.

"Todo dia cobro do presidente. O nome é o Michael, sim. É um jogador que vai acrescentar muito na nossa equipe. Jogador que quebra as linhas e o time do Grêmio iria pra outro patamar", disse o treinador.

O treinador tem cobrado a direção por um atacante de velocidade para formar dupla com o uruguaio Luís Suárez. Michael, que também é alvo de Flamengo e Palmeiras, é o nome preferido de Renato Gaúcho. Foi com o treinador que o atacante viveu o seu melhor momento no clube carioca.

"Entendo a parte financeira do clube. Estamos trocando ideias para os dois clubes (Grêmio e Al-Hilal) se acertarem e a gente trazer o Michael, porque é difícil quando não tem esse jogador para quebrar as linhas. Principalmente no estadual, é indispensável um jogador assim", afirmou.

No Al Hilal, Michael soma 38 jogos, seis gols e sete assistências. O jogador, que chegou como titular, tem oscilado entre time inicial e reserva em sua segunda temporada no clube saudita. No Mundial de Clubes, foi titular na semifinal contra o Wydad, do Marrocos, mas começou no banco na final contra o Real Madrid.

O clube saudita estuda liberar o jogador, mas deseja fazer isso apenas na metade do ano, quando termina a temporada. O Grêmio, no entanto, busca um meio de conseguir a liberação imediata e está otimista no acordo com o Al Hilal.