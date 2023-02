Barcelona venceu o Cadiz - PAU BARRENA / AFP

Barcelona venceu o CadizPAU BARRENA / AFP

Publicado 19/02/2023 19:30

O Barcelona segue isolado na liderança do Campeonato Espanhol. O clube catalão venceu o Cadiz por 2 a 0, neste domingo (19), no Camp Nou, pela 22ª rodada da competição, e manteve a diferença de oito pontos para o segundo colocado Real Madrid. Lewandowski e Sergi Roberto marcaram os gols da vitória.

Com a vitória, o Barcelona chegou aos 59 pontos (contra 51 do segundo colocado). Já o Cadiz segue com 22 e sendo ameaçado pela zona de rebaixamento (apenas dois pontos acima do Valencia, primeiro time dentro da zona). O Barça volta a campo na próxima quinta (23), contra o Manchester United, pela Liga Europa.

O JOGO

O Barcelona não teve vida fácil diante do Cadiz, que briga contra o rebaixamento para a segunda divisão do futebol espanhol. No primeiro tempo, o Barça até controlou as ações e chegou a abrir vantagem cm gols de Sergi Roberto, aos 43, e Lewandowski, aos 46 minutos. Mas a história mudou na etapa final.

Precisando buscar o resultado, o Cadiz cresceu no segundo tempo e aproveitou que o Barcelona tirou o pé para pressionar. O time visitante criou boas chances, teve gol anulado e acertou duas bolas na trave. Mas não era dia. O Barça resistiu e defendeu a vantagem para seguir isolado na liderança.