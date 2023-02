Daniella Chávez - Reprodução / Instagram

Publicado 22/02/2023 10:30

Rio - Torcedora do O'Higgins, Daniella Chavez, continua irritada com o desempenho do clube chileno na temporada. Após a derrota para a Universidad de Chile, a musa do OnlyFans disparou contra Pablo de Muner, ex-jogador argentino, que atualmente é gerente de futebol, e também contra o atacante Pablo Calandria.

"Se Pablo De Muner e Pablo Calandria saírem, eu vou enviar uma foto sem censura para OnlyFans aqui! Fora de O'Higgins!", prometeu.

Não é a primeira vez que Daniella Chavez criticou o dirigente. Após a derrota para o Huachipato, no último dia 9, a musa já havia pedido a sua demissão.

"Hoje você mostrou que é um dirigente sem ideias! Acha que três jovens jogadores podem resolver o teu problema? Há jogadores que já deviam ter saído há duas temporadas e você manteve! Voltamos à triste realidade de ser uma equipe com elenco sem condições", disparou.