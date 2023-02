Vini Jr foi destaque do Real Madrid na vitória sobre o Liverpool - Paul ELLIS / AFP

Vini Jr foi destaque do Real Madrid na vitória sobre o LiverpoolPaul ELLIS / AFP

Publicado 21/02/2023 18:55

O Real Madrid não precisou de muito para golear o Liverpool por 5 a 2 em pleno estádio Anfield pela ida das oitavas de final da Liga dos Campeões. Mesmo após sair perdendo por 2 a 0, bastou ao clube espanhol manter sua forma de jogar e ser preciso nas finalizações para conseguir uma virada histórica, com grande participação de Vini Jr, autor de dois gols, assim como Benzema. Éder Militão fez o outro.

Com o resultado, o Real Madrid poderá perder em casa por até dois gols de diferença, no dia 15 de março, pela volta, que ainda estará nas quartas de final.

LIVERPOOL MELHOR, MAS VINI JR RESOLVE

Num ótimo primeiro tempo, com direito a erros decisivos dos dois goleiros, o Liverpool jogou muito mais elétrico, marcando por pressão e roubando muitas bolas.

E foi assim que abriu 2 a 0 em 13 minutos: com golaço de letra de Darwin Nuñez, aos três, e com Salah aproveitando domínio errado (de joelho) de Courtois.

Mas do outro lado tinha o Real Madrid, que pode parecer morto durante os jogos de Liga dos Campeões e, de repente, surpreende.

E foi assim que os espanhóis empataram, graças a Vini Jr, que em jogada individual e no meio de três, marcou belo gol. Depois, ele acreditou em lance de recuo a Alisson, que chutou em cima do atacante e a bola entrou.



REAL MADRID VIRA APÓS O INTERVALO

Se o empate em casa já era ótimo, o Real Madrid aproveitou o início do segundo tempo para praticamente resolver o confronto, também em estocadas precisas.

Logo com 1 minuto, Éder Militão garantiu a virada, de cabeça. E Benzema, aos 9, ampliou contando com desvio da zaga. O francês ainda marcou o quinto, aos 21, em contra-ataque com participação de Vini Jr.

Foi a primeira vez que o Liverpool sofreu cinco gols em um jogo da Liga dos Campeões. O time inglês, que vive crise na temporada, até buscou uma pressão para diminuir o prejuízo, mas não conseguiu se achar mais em campo.