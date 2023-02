Neymar sofreu lesão no tornozelo direito e deixou o jogo do PSG chorando - AFP

Publicado 21/02/2023 18:02

Neymar vive um novo drama com lesão no tornozelo. Após sofrer uma entorse no último domingo (19), na vitória por 4 a 3 sobre o Lille, pelo Campeonato Francês, o craque brasileiro realizou novos exames médicos e foi diagnosticado com uma lesão ligamentar. O PSG não estipulou um prazo de recuperação para o camisa 10, que deve desfalcar a equipe na partida de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões.

"Novos exames realizados hoje confirmam uma torção no tornozelo de Neymar Jr , com lesão ligamentar. Um novo ponto será feito no início da próxima semana", disse o PSG em comunicado oficial.

A nova lesão de Neymar é no mesmo tornozelo que machucou durante a Copa do Mundo de 2022 e que o tirou de duas partidas da competição. A tendência é que o craque brasileiro fique longe dos gramados de três a quatro semanas. Sendo assim, não enfrentaria o Bayern de Munique, no dia 8, na Alemanha, pelo jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões. Na ida, os bávaros venceram por 1 a 0.

Neymar se lesionou aos três minutos do segundo tempo da partida contra o Lille, no último domingo, pelo Campeonato Francês. O brasileiro já tinha um gol e uma assistência no jogo, quando se lesionou e deixou o campo chorando. Apesar da ausência do camisa 10, o PSG venceu por 4 a 3, conseguindo a virada com gols de Mbappé e Messi nos minutos finais.

Já sem Neymar, o PSG volta a campo no próximo domingo, dia 26, às 16h45 (de Brasília), fora de casa, pela 25ª rodada do Campeonato Francês. Os parisienses lideram a competição com 57 pontos, enquanto o rival é o segundo colocado, com 52, e terá a chance de embolar a disputa pelo título.