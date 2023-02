Neymar sofre lesão no tornozelo e deixa jogo do PSG chorando - AFP

Publicado 21/02/2023 14:00

As lesões voltaram a assombrar Neymar. O craque brasileiro torceu o tornozelo direito no último domingo (19), na vitória do Paris Saint-Germain sobre o Lille por 4 a 3, pelo Campeonato Francês. O camisa 10 já tinha feito um gol e contribuído com uma assistência, quando se lesionou no início do segundo tempo e deixou o campo chorando.

O jogador, de 31 anos, realizou exames que apontaram uma entorse, mas sem fratura. Neymar realizará novos exames para saber a gravidade da lesão, que ocorreu no mesmo tornozelo que lesionou durante a Copa do Mundo de 2022, no Catar. Segundo o jornal francês "Le Parisien", o clube teme que o brasileiro tenha lesionado algum ligamento.

A expectativa é que Neymar precise ficar fora de combate de três a quatro semanas. Sendo assim, seria desfalque na partida de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões, contra o Bayern de Munique, na Alemanha. No jogo de ida, os alemães venceram por 1 a 0, no Parque dos Príncipes. E novamente o sonho do PSG de conquistar a Europa está ameaçado.

A lesão na véspera das oitavas de final revive um fantasma do brasileiro nesta fase da Liga dos Campeões. Em cinco temporadas, Neymar só atuou nas duas partidas das oitavas apenas em uma ocasião. Dos dez jogos possíveis, atuou em cinco, sendo um entrando no segundo tempo. Em três das cinco vezes, o PSG foi eliminado.

As lesões de Neymar

Em 2017/18, Neymar atuou na ida das oitavas contra o Real Madrid, mas perdeu a partida de volta após sofrer uma fissura no quinto metatarso contra o Olympique de Marselha, pelo Campeonato Francês. Já em 2018/19, o camisa 10 perdeu os dois jogos das oitavas contra o Manchester United após sofrer uma lesão semelhante, no mesmo local, novamente em uma partida da competição nacional. O PSG foi eliminado nas duas ocasiões.

A única vez que Neymar atuou as duas partidas das oitavas aconteceu na temporada 2019/20. Na época, já com os jogos com portões fechados em razão da pandemia da Covid-19, o brasileiro marcou nos dois jogos e foi fundamental para a classificação do PSG sobre o Borussia Dortmund. Naquela temporada, o PSG fez a sua melhor campanha na história da Liga dos Campeões e terminou com o vice-campeonato diante do Bayern de Munique.

Já na temporada 2020/21, Neymar ficou fora dos dois jogos das oitavas contra o Barcelona por causa de uma lesão na coxa. Mas pela primeira vez, o PSG conseguiu avançar às quartas de final sem o camisa 10. Ele retornou nas quartas de final e ajudou o time a chegar na semifinal, quando foram eliminados pelo Manchester City.

Por fim, na temporada passada, uma lesão no tornozelo esquerdo, sofrida em dezembro de 2021, quase o tirou das oitavas contra o Real Madrid. Ele entrou no segundo tempo do jogo de ida e atuou a partida completa na volta. Os espanhóis se classificaram. Esta foi a última lesão de Neymar até a Copa do Mundo.