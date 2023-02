Felipe Drugovich participará da pré-temporada da Aston Martin - Divulgação/Aston Martin

Publicado 21/02/2023 13:31

Rio - A Aston Martin anunciou, nesta terça-feira (21), que Felipe Drugovich irá pilotar o novo carro da equipe durante a pré-temporada da Fórmula 1, no Bahrein. O brasileiro substituirá o canadense Lance Stroll, que se lesionou em um acidente de bicicleta na Espanha.

Drugovich, portanto, será o companheiro de equipe do espanhol Fernando Alonso na pré-temporada. O brasileiro irá para as pistas na próxima quinta-feira (23), pela manhã, enquanto o bicampeão mundial irá a tarde.

Essa, no entanto, não será a primeira vez de Felipe Drugovich na Fórmula 1. Isto porque, o brasileiro participou dos testes no circuito de Silverstone, em novembro do ano passado, alguns dias após ser anunciado como piloto reserva e de desenvolvimento da equipe britânica para esta temporada.

A Fórmula 1 irá estrear oficialmente no dia 5 de março, com o Grande Prêmio do Bahrein. Ao todo, 23 corridas serão disputadas neste ano.