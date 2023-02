Cristiano Ronaldo em apresentação pelo Al-Nassr - JORGE FERRARI / AL NASSR FOOTBALL CLUB / AFP

Publicado 21/02/2023 15:00

O diretor-geral do Borussia Dortmund, Carsten Cramer, abriu o jogo sobre a recusa por Cristiano Ronaldo. Após ter o contrato rescindido com o Manchester United, o craque português, de 38 anos, foi oferecido ao clube alemão antes de acertar com o Al Nassr, da Arábia Saudita. Os alemães, no entanto, rejeitaram a oferta.

"O valor do Borussia Dortmund não depende do número de seguidores nas redes sociais. Somos um clube de futebol, essa é a ideia mais importante. Podemos ter as melhores ideias de marketing do mundo, mas se depois perdemos por 3 a 0 para o Freiburg em casa de nada adianta", disse Cramer ao podcast da revista alemã "Kicker".

Cristiano Ronaldo é o recordista de seguidores nas redes sociais. No Instagram, é o único com mais de 500 milhões de seguidores, além de possuir mais de 100 milhões no Twitter. Após o anúncio da contratação do craque português, o Al Nassr fez saltar o número de fãs de 800 mil para 13,1 milhões. Já o Borussia Dortmund possui 17,6 milhões.