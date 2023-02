Taner Savut foi encontrado morto após duas semanas do terremoto que atingiu a Turquia e a Síria - Divulgação/Hatayspor

Taner Savut foi encontrado morto após duas semanas do terremoto que atingiu a Turquia e a Síria Divulgação/Hatayspor

Publicado 21/02/2023 18:34 | Atualizado 21/02/2023 19:02

O corpo do diretor esportivo do Hatayspor, Taner Savut, foi encontrado nesta terça-feira (21), duas semanas após o terremoto que atingiu a Turquia e a Síria, e deixou mais de 47 mil mortos. O corpo do dirigente foi encontrado próximo de onde estava o jogador ganês Christian Atsu, do mesmo clube, que foi encontrado na semana passada.

"Sentimos a profunda tristeza de perder nosso diretor esportivo Taner Savut. Não vamos esquecer você professor Taner. Descanse no céu. Você está sempre em nossos corações", disse o Hatayspor em comunicado oficial.

Taner Savut ficou preso sob os escombros de um prédio residencial de luxo, ao lado de Atsu, quando ocorreu o primeiro terremoto, de magnitude 7,8. Além da morte do jogador e do diretor esportivo, o Hatayspor perdeu outros cinco funcionários com os dois terremotos.

No último dia 6 de fevereiro, a região sul da Turquia e a Síria foram afetadas com dois terremotos de alta magnitude. O primeiro abalo sísmico teve teve magnitude de 7,8, enquanto o segundo teve de 6,3. Na Turquia, país mais afetado, o número de mortos ultrapassou 40 mil.