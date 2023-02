Messi foi alvo de comentários de Karl-Heize Rumenigge - FOTO: FRANCK FIFE / AFP

Publicado 22/02/2023 12:41 | Atualizado 22/02/2023 12:54

Um dos maiores jogadores da história do Bayern de Munique e da seleção alemã, Karl-Heinz Rummenigge deu sua opinião sobre dois craques argentinos. Em entrevista ao jornal italiano "Corriede dello Sport" após o jogo entre Eintracht Frankfurt e Napoli, o atual membro do Comité Executivo da UEFA afirmou que prefere Diego Maradona a Lionel Messi, e se justificou.

"Entre Maradona e Messi, eu escolho o Diego. O Leo é protegido pelas leis e pelos árbitros. Não ponho em causa a qualidade dele mas, para mim, Maradona é o melhor da história", declarou.

Essa não é a primeira vez que Rummenigge dispara contra o craque do PSG. Há pouco mais de dois anos, ele já tinha declarou que preferia Robert Lewandowski a Messi. Para ele, o polonês estava acima do argentino.

PSG e Bayern de Munique disputam uma vaga nas quartas de final da Liga dos Campeões. O time alemão tem vantagem após vencer por 1 a 0 no jogo de ida, no Parque dos Príncipes, na França. O duelo decisivo será no dia 8 de março, na Allianz Arena, na Alemanha.