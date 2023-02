Daniel Alves vai ficar preso preventivamente até o final do processo judicial - Reprodução / Instagram

Publicado 22/02/2023 11:15

Espanha - O chefe da equipe de advogados de Daniel Alves, Cristóbal Martell definiu como "exagero" a decisão da Justiça espanhola em manter a prisão do jogador, acusado de agressão sexual por uma jovem, de 23 anos, na noite de 30 de dezembro, na boate Sutton, em Barcelona. Após ter o pedido de liberdade provisória negado , o representante falou com repórteres que estavam no local.

"Daniel Alves da Silva continua tão inocente quanto antes dessa resolução. A vontade de sair da Espanha e evitar o processo por parte dele é inexistente, e a decisão é exagerada. Usa como prova as declarações do boletim de ocorrência e não os elementos apresentados pela defesa", disse o advogado na saída penitenciária onde o jogador está preso.

Com a decisão da Justiça, Daniel Alves ficará preso até o fim do processo judicial. No entanto, o advogado ressaltou que esse fato não deixa o jogador "menos inocente" do que antes e recomendou a ele que "não pare de remar".

Daniel Alves, de 39 anos, teve seu contrato rescindido com o Pumas, do México, e perdeu seus patrocínios após as acusações. Ele está preso preventivamente desde o dia 20 de janeiro, sem direito a fiança. O atleta está no Centro Penitenciário Brians 2, em Barcelona, e nega as acusações de estupro.

Entenda o caso



- O caso ocorreu na noite de 30 de dezembro de 2022, em uma boate em Barcelona.



- Os dois se encontraram no local e, em depoimento obtido pelo o jornal catalão 'El Periódico', ela afirmou que Daniel Alves chegou por trás e teria "segurado sua mão e a colocado em seu pênis".



Imagens dos dois saindo do banheiro





- Imagens de câmeras de segurança da boate Sutton, na Espanha, mostraram que Daniel Alves ficou cerca de 15 minutos trancado no banheiro da área vip com a mulher que o acusa de agressão sexual, segundo o jornal espanhol "El Periódico".

- Após sair do banheiro, a jovem parecia muito abalada e contou com ajuda de funcionários da boate, que a levaram a uma sala e chamaram a polícia, que a atendeu.



Investigação e prisão



- No dia 10, a Suprema Corte da Catalunha acatou a denúncia e Daniel Alves , que sempre negou as acusações, prestou depoimento nesta sexta (20), assim como a jovem e uma testemunha.



- O jogador entrou em contradição no depoimento : inicialmente negou ter cometido atos sexuais com a mulher e depois, perante à juíza, mudou a versão e disse que houve consentimento da vítima.

- O Ministério Público da Espanha pediu a prisão provisória do jogador sem pagamento de fiança, e a juíza Maria Concepción Canton Martín, do Juizado de Instrução 15, acatou.

- Segundo a imprensa espanhola, um dos motivos foi a contradição nos depoimentos. O outro foi o risco de fuga, já que Daniel Alves tem dupla cidadania e boa condição financeira.

- No mesmo dia da prisão, o Pumas anunciou a rescisão de contrato por justa causa com o jogador de 39 anos.

- Daniel Alves foi encaminhado à penitenciária de Brians 1, onde ficou do dia 20 de janeiro a 23, quando foi transferido para outra unidade do Centro Penitenciário de Brians, nos arredores de Barcelona.

Nova denúncia

- Para defendê-lo no caso, Daniel Alves contratou um dos advogados de maior prestígio da Espanha . O especialista em direito penal, Cristóbal Martell já defendeu Barcelona, Lionel Messi, empresários e políticos importantes