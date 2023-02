Cristiano Ronaldo chegou ao Al-Nassr no início de janeiro - JORGE FERRARI / AL NASSR FOOTBALL CLUB / AFP

Publicado 22/02/2023 17:06

Conhecido pelo profissionalismo e pelo hábito alimentar saudável - como, por exemplo, não beber refrigerante -, Cristiano Ronaldo já influencia os seus companheiros de Al Nassr na questão. Quem revela é o nutricionista do clube, o espanhol José Blesa, que já vê resultado nas avaliações do grupo.



"Ele é um dos melhores jogadores da história e cria uma escola à sua volta. Os demais jogadores seguem o que ele faz porque tudo é maravilhoso para melhorar o rendimento. Desde que Cristiano Ronaldo chegou, eles treinam com mais intensidade e seguem uma dieta mais rígida. Nunca vi em um clube os jogadores melhorarem praticamente 90% da sua composição corporal. Têm menos gordura, mais músculos e fazem todos os exercícios ao alcance. É um luxo trabalhar aqui", disse Blesa em entrevista ao jornal 'Ideal'.



Famoso por elaborar dietas para vários atletas da elite do esporte, o nutricionista viaja uma vez por mês à Arábia Saudita para acompanhar a evolução do trabalho no Al Nassr. ele aproveita para conversar sobre alimentação com Cristiano Ronaldo.



"Cada conversa com Cristiano é uma experiência de aprendizagem. Falamos sobre a sua alimentação e a importância dela e do descanso para o seu rendimento. Ele é o primeiro a chegar ao treino e o último a sair. Nunca encontrei um futebolista mais profissional do que ele", elogiou Blesa.