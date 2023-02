Abel Ferreira anunciou apoio do Palmeiras às vítimas das chuvas no litoral norte de São Paulo - Foto: Reprodução/Instagram

Abel Ferreira anunciou apoio do Palmeiras às vítimas das chuvas no litoral norte de São PauloFoto: Reprodução/Instagram

Publicado 22/02/2023 16:16

O Palmeiras vai ajudar as comunidades mais atingidas pelas fortes chuvas no litoral norte de São Paulo. Por meio do programa de responsabilidade institucional "Por Um Futuro Mais Verde", o Alviverde irá promover uma campanha em seus próximos jogos para arrecadar alimentos, roupas e produtos de higiene. Além disso, Abel Ferreira anunciou que o lucro das vendas das camisas personalizadas que o técnico português lançou no fim do ano passado será doado.

"Olá, família Palmeiras. Aqui é o Abel Ferreira. Estou passando aqui para deixar uma mensagem a vocês de ajuda e solidariedade por tudo o que se passou no litoral norte de São Paulo, uma desgraça que nunca existiu. Eu e o clube vamos ajudar porque realmente todos somos um, e são nesses momentos que vemos a grandeza do nosso clube em ajudar essas pessoas. Nós vamos oferecer as receitas da camiseta que eu lancei no ano passado, e ainda não tinha encontrado o momento certo para fazer. Este é o momento, aqui e agora, as pessoas têm necessidade e vamos ajudar, disse Abel e emendou:

"Também peço a todos os torcedores que hoje forem ver o nosso jogo contra o Red Bull Bragantino, que tragam roupas, que tragam alimentos, que tragam produtos de higiene, que possam ser transportados para as pessoas que tanto precisam, em um momento de muito sofrimento, e é a forma que nós Palmeiras encontramos de ajudar, de nos solidarizar a essa causa, dar o melhor de nós para que possamos minimizar o sofrimento dessas famílias. Conto com vocês", concluiu.

Os torcedores poderão contribuir nas partidas contra o Red Bull Bragantino e Ferroviária, nesta quarta-feira e no próximo domingo, pelo Campeonato Paulista. As doações serão entregues a entidades que prestam auxílio às centenas de famílias desabrigadas. A tragédia já soma 45 mortos e mais de 40 desaparecidos, segundo balanço divulgado pelo governo de São Paulo na última terça-feira.