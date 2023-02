Victoria nasceu na última terça-feira, após sua mãe entrar em trabalho de parto no Rio Open de tênis - Divulgação/Rio Open

Victoria nasceu na última terça-feira, após sua mãe entrar em trabalho de parto no Rio Open de tênisDivulgação/Rio Open

Publicado 22/02/2023 16:04

Rio - Uma cena incomum aconteceu nas arquibancadas do Rio Open de tênis, na última terça-feira (21). Um casal estava acompanhando uma partida na quadra principal do evento, quando a mulher, que estava grávida, começou a sentir contrações e entrou em trabalho de parto ainda no Jockey Club Brasileiro.

Segundo informações obtidas pelo DIA com pessoas que estavam no Rio Open, Daiane Fuquin e seu marido Alan Cardoso imediatamente procuraram um médico conhecido que estava na praça de alimentação do evento. Ao encontrar o casal e ver a situação de Daiane, o doutor solicitou a ida rápida ao hospital. Sabendo disto, a produção do Rio Open disponibilizou uma ambulância para levá-los. Ao chegar no local, Daiane deu à luz a Victoria.

A reportagem do DIA tentou entrar em contato com Daiane e Alan, porém não obteve resposta até o fechamento da matéria. Caso respondam, a reportagem será atualizada.

*Reportagem do estagiário Gabriel Orphão sob supervisão de Pedro Logato