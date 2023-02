Cristiano Ronaldo é um dos maiores jogadores da história da seleção portuguesa - FOTO: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP

Cristiano Ronaldo é um dos maiores jogadores da história da seleção portuguesaFOTO: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP

Publicado 22/02/2023 15:22

Cristiano Ronaldo não escondeu a felicidade com a classificação inédita de Portugal para a Copa do Mundo Feminina. Nas redes sociais, o atacante compartilhou uma publicação do perfil oficial da seleção portuguesa e escreveu uma mensagem para as jogadas.

"Parabéns por este apuramento (classificação, em português de Portugal) histórico! Vamos"", escreveu Cristiano Ronaldo.

Parabéns por este apuramento histórico

Vamos! https://t.co/MaSKcr4KOW — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) February 22, 2023

A classificação para o Mundial aconteceu nesta quarta-feira. Com um gol marcado nos acréscimos do segundo tempo, Portugal venceu Camarões por 2 a 1, pela final do Playoff intercontinental, e garantiu vaga no torneio.

Portugal garantiu a vaga na Copa do Mundo Feminina ao vencer Camarões na Final do Playoff intercontinental Foto: Divulgação/Twitter @selecaoportugal

A Copa do Mundo Feminina acontece entre os dias 20 de julho e 20 de agosto, na Austrália e na Nova Zelândia. Portugal está no Grupo E, ao lado de Holanda, Vietnã e Estados Unidos.

A estreia das portuguesas acontecerá no dia 23 de julho, às 04h30 (de Brasília), no Dunedin Stadium, na Nova Zelândia. A partida é válida pela primeira rodada do grupo.