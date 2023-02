Craque Neto, ex-jogador e apresentador do programa 'Os Donos da Bola', da Band - Reprodução/Band

Publicado 22/02/2023 13:55

O apresentador Neto detonou o goleiro Alisson, do Liverpool, pela grave falha na derrota por 5 a 2 para o Real Madrid, na última terça-feira, na Liga dos Campeões. Em comentário na "Rádio Craque Neto", o ídolo do Corinthians colocou Cássio, que ficou fora da convocação para a Copa do Mundo de 2022, a frente do titular de Tite na Seleção.

"O Alisson, que foi para duas Copas do Mundo, não fez uma defesa. O Cássio é um milhão de vezes melhor que ele", disse Neto.

A crítica foi feita durante a transmissão da derrota do Flamengo por 1 a 0 para o Independiente Del Valle, pela ida da Recopa, que aconteceu depois do duelo europeu. Após disparar contra Alisson, Neto analisou o cenário de goleiros dos times sul-americanos e também detonou Santos e Ramírez.

"Que vergonha o Ramírez (goleiro do Del Valle) e o Santos. Por isso o Cássio e o Weverton são os maiores goleiros do Brasil e do futebol sul-americano", concluiu.