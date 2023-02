Troféu da Série A - Divulgação / CBF

Troféu da Série ADivulgação / CBF

Publicado 22/02/2023 15:06

Namorada do atacante Yuri Alberto, do Corinthians, Isabella Pontes foi alvo de ataques nas redes sociais por conta do baixo desempenho do jogador no início da temporada. Com apenas um gol marcado, o principal nome do setor ofensivo do Timão, que tem a terceira melhor campanha do Campeonato Paulista, vem decepcionando.

Mesmo com 18 pontos e ocupando a liderança do Grupo C, o Corinthians apresenta momento de oscilação na competição e ligou o alerta quanto ao futebol apresentado. Vale lembrar que a equipe passa por transição sob o comando de Fernando Lázaro, que assumiu após Vítor Pereira aceitar a proposta do Flamengo.

Para 2023, a diretoria do clube paulista aposta em uma temporada goleadora de Yuri Alberto como a contratação de peso que foi. No último ano, foram 28 jogos disputados e 11 gols marcados, colaborando com as grandes campanhas na Copa do Brasil e na Libertadores.

As cobranças nas redes sociais de Isabella Pontes, em comentários e mensagens privadas, exigem melhores performances do atacante, que marcou o único gol do ano na vitória por 3 a 0 sobre o Água Santa, em 18/1, pela segunda rodada do estadual.