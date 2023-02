Lionel Messi - FOTO: Bertrand GUAY / AFP

Lionel MessiFOTO: Bertrand GUAY / AFP

Publicado 22/02/2023 14:13

Treinador do Inter Miami, Phil Neville opinou sobre a possibilidade de Messi jogar pelo clube da Flórida na MLS, mudança que tem sido apontada pela imprensa europeia nas últimas semanas. O camisa 30 do PSG pode ter os Estados Unidos como uma opção, caso não retorne ao Barcelona após o fim do seu vínculo com a equipe francesa, em junho.

Segundo o técnico inglês, a ida do argentino para o futebol norte-americano seria um grande desafio que mudaria tudo dentro do esporte no país.



"Acho que a chegada do Messi na MLS iria além do Inter Miami, seria algo muito importante para a MLS. Provavelmente seria a maior contratação da história do esporte americano. A vida vai mudar. As árvores podem precisar ser mais altas (ao redor do campo de treinamento), a segurança pode precisar ser reforçada. O caminho que os jogadores fazem para chegar ao estádio deve ser diferente. A rota também. Os hotéis em que estamos hospedados podem precisar mudar. Mas talvez seja isso que aspiramos. É empolgante, seria um grande desafio", afirmou Neville.



Nas últimas semanas, as possibilidades de Messi regressar ao Barcelona foram minimizadas por seu irmão e por seu pai. A opção de jogar pela liga norte-americana é tida como viável por veículos espanhóis e franceses.