David Alaba deverá ser desfalque para o jogo contra o Atlético de MadridFoto: Divulgação/Real Madrid

Publicado 22/02/2023 15:37

O Real Madrid tem novos problemas às vésperas do clássico contra o Atlético de Madrid, pelo Campeonato Espanhol. David Alaba e Rodrygo deixaram o duelo com o Liverpool com dores musculares e podem ser poupados por Carlo Ancelotti neste fim de semana. A informação é do "Marca".



Alaba é quem mais preocupa o treinador italiano por conta de dores na coxa direita. No mês passado, o jogador tratou uma lesão na panturrilha, mas voltou aos gramados para disputar o Mundial de Clubes.

Por outro lado, Rodrygo saiu do jogo contra os Reds no fim da segunda etapa após sofrer uma sobrecarga no glúteo esquerdo. O brasileiro passará por exames para conhecer a gravidade de sua lesão e não foi descartada ruptura do músculo.

No Campeonato Espanhol, o Real Madrid tem oito pontos de desvantagem em relação ao líder Barcelona. Já na Liga dos Campeões, os merengues têm situação confortável por conta da vitória por 5 a 2, fora de casa, pela fase oitavas de final.