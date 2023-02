Vinicius Júnior em jogo do Real Madrid - FOTO: JAVIER SORIANO / AFP

Vinicius Júnior em jogo do Real MadridFOTO: JAVIER SORIANO / AFP

Publicado 22/02/2023 18:43

O Mallorca expulsará do quadro de sócios o torcedor que proferiu insultos racistas a Vinicius Júnior durante o jogo contra o Real Madrid, que aconteceu no dia 05 de fevereiro. A informação foi confirmada pelo CEO de negócios do clube, Alfonso Díaz, em entrevista à "Europa Press".

"Temos um comitê de ética para que essa pessoa deixe de fazer parte dos assinantes (sócios) o Mallorca. Colocamos todos os nossos recursos para encontrar essas pessoas que não têm lugar no clube ou no futebol", disse Alfonso Díaz.

Quase duas semanas depois, no jogo contra o Villarreal, Samu Chukwueze também foi vítima de insultos racistas. De acordo com a La Liga, a pessoa responsável foi a mesma que ofendeu Vini Jr.

"Desde o primeiro momento, colaboramos intensamente tanto com a polícia quanto com a La Liga para identificar a pessoa, e em nenhum caso vamos aceitar que pessoas desse tipo façam para da nossa família e do nosso clube, porque nossos torcedores não são assim", destacou o CEO de Negócios do Mallorca.